Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt Barbaste Lot-et-Garonne

Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt En VTT Facile

Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt 47230 Barbaste Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Au nord, quelques clairières céréalières entourent le Béas et Cézerouze, au sud, c’est la forêt, avec des pistes alternativement sableuses et sablonneuses, quelques palombières et de grands espaces de pinèdes.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt

To the north, a few cereal clearings surround the Béas and Cézerouze, to the south, it is the forest, with alternating sandy and sandy tracks, a few pigeon houses and large areas of pine forest.

Deutsch : Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt

Im Norden umgeben einige Getreidelichtungen Béas und Cézerouze, im Süden liegt der Wald, mit abwechselnd sandigen und sandigen Pisten, einigen Palombières und großen Kiefernwaldflächen.

Italiano :

A nord, alcune radure di cereali circondano la Béas e la Cézerouze, a sud è la foresta, con un’alternanza di piste sabbiose e sabbiose, qualche piccionaia e ampie zone di pineta.

Español : Du Béas à Ste-Catherine, promenade dans la forêt

Al norte, unos pocos claros de cereales rodean las Béas y Cézerouze, al sur, es el bosque, con alternancia de pistas de arena y de arena, algunas palomeras y grandes zonas de pinar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine