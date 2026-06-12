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AGENDA · Étival-Clairefontaine

Color run Étival-Clairefontaine

samedi 29 août 2026 · Étival-Clairefontaine

Color run Étival-Clairefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
parking rue de la salle polyvalente
Ville
88480 Étival-Clairefontaine
Département
Vosges
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Étival-Clairefontaine

Color run

parking rue de la salle polyvalente Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Un événement solidaire et sportif ! 7 km de fun !
Pour une bonne cause dans le mois de mobilisation contre les CANCERS de l’enfant et de l’adolescent en partenariat avec l’AREMIG.
Venez nombreux !Tout public
10  .

parking rue de la salle polyvalente Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 41 29 57 

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English :

A sporting event for all! 7 km of fun!
For a good cause, as part of the month-long campaign against childhood and adolescent CANCER, in partnership with AREMIG.
Come one, come all!

L’événement Color run Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-06-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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