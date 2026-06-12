Informations pratiques

Étival-Clairefontaine

Color run

parking rue de la salle polyvalente Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Un événement solidaire et sportif ! 7 km de fun !

Pour une bonne cause dans le mois de mobilisation contre les CANCERS de l’enfant et de l’adolescent en partenariat avec l’AREMIG.

Venez nombreux !Tout public

10 .

parking rue de la salle polyvalente Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 41 29 57

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English :

A sporting event for all! 7 km of fun!

For a good cause, as part of the month-long campaign against childhood and adolescent CANCER, in partnership with AREMIG.

Come one, come all!

L’événement Color run Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-06-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES