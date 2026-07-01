Flash sur l’ensemble abbatial d’Etival-Clairefontaine, Abbaye Saint-Pierre, Étival-Clairefontaine

Informations pratiques

Flash sur l’ensemble abbatial d’Etival-Clairefontaine Samedi 19 septembre, 10h00 Abbaye Saint-Pierre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Cour de l’abbaye d’Étival (Cour des Moines), un lieu de vie hier et aujourd’hui.

Façade vers la cour du bâtiment nord.

Rendez-vous à 10h sur le parking derrière la bibliothèque.

Abbaye Saint-Pierre Rue de l’Abbaye, 88480 Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est 03 29 57 91 03 http://www.paysdesabbayes.com L’abbaye Saint-Pierre remonterait au VIIe siècle. Vers 1147, des moines prémontrés s’y installent. Dès 1512, ils développent l’imprimerie. Ils quittent définitivement Étival en 1792.

L’église est un édifice roman avec collatéraux et transept. La nef date des environs de 1200. La couverture et les chapiteaux sont proches du style gothique. Le chœur et le chevet furent remaniés entre 1510 et 1516, ainsi que les chapelles du transept. En 1726, l’architecte Nicolas Pierson réalise le corps de logis nord de l’abbaye ainsi que la façade classique de l’abbatiale.

La Cour de l’abbaye d’Étival (Cour des Moines), un lieu de vie hier et aujourd’hui.

ABE