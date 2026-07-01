Informations pratiques

Étival-Clairefontaine

Feu de la Saint-Jean

4 Rue du Vivier Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Un moment de convivialité au feu de la Saint-Jean avec concert du groupe Carole’n Bass, buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

4 Rue du Vivier Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 41 52 19

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English :

A fun-filled gathering around the Saint-Jean bonfire, featuring a concert by the band Carole’n Bass, along with refreshments and food available on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES