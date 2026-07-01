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Feu de la Saint-Jean Étival-Clairefontaine

samedi 25 juillet 2026 · Étival-Clairefontaine

Feu de la Saint-Jean Étival-Clairefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
4 Rue du Vivier
Ville
88480 Étival-Clairefontaine
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Étival-Clairefontaine

Feu de la Saint-Jean

4 Rue du Vivier Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Un moment de convivialité au feu de la Saint-Jean avec concert du groupe Carole’n Bass, buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

4 Rue du Vivier Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 41 52 19 

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English :

A fun-filled gathering around the Saint-Jean bonfire, featuring a concert by the band Carole’n Bass, along with refreshments and food available on site.

L’événement Feu de la Saint-Jean Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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