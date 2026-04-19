Auneuil

Color’Auneuil

Auneuil Oise

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La Mairie d’Auneuil organise la 3ème colorun de son histoire avec le soutien de l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auneuil.

Deux parcours sont disponibles

5km réservé aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans accompagnés d’un majeur (prévoir deux inscriptions pour ce cas)

1km réservé aux enfants de moins de 10 ans (accompagné d’un adulte)

Ces deux parcours sont réalisables en courant ou en marchant.

Chaque participant se verra remettre un sac contenant un sachet de poudre colorée, un t-shirt technique, des lunettes de soleil, une casquette et une petite bouteille d’eau.

Il faut éviter de venir avec des vêtements de marque et cela même si la poudre “holi” ne tâche pas les vêtements.

Il est fortement déconseillé de porter des lentilles de contact.

Une décharge de responsabilité vous sera remise pour signature à la remise des dossards.

Chaque participant sera inscrit à une tombola grâce à son dossard et une restauration sera proposée par des food-truck.

Animation musicale sur place.

Buvette et restauration.

En partenariat avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Auneuil.

La Mairie d’Auneuil organise la 3ème colorun de son histoire avec le soutien de l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auneuil.

Deux parcours sont disponibles

5km réservé aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans accompagnés d’un majeur (prévoir deux inscriptions pour ce cas)

1km réservé aux enfants de moins de 10 ans (accompagné d’un adulte)

Ces deux parcours sont réalisables en courant ou en marchant.

Chaque participant se verra remettre un sac contenant un sachet de poudre colorée, un t-shirt technique, des lunettes de soleil, une casquette et une petite bouteille d’eau.

Il faut éviter de venir avec des vêtements de marque et cela même si la poudre “holi” ne tâche pas les vêtements.

Il est fortement déconseillé de porter des lentilles de contact.

Une décharge de responsabilité vous sera remise pour signature à la remise des dossards.

Chaque participant sera inscrit à une tombola grâce à son dossard et une restauration sera proposée par des food-truck.

Animation musicale sur place.

Buvette et restauration.

En partenariat avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Auneuil. .

Auneuil 60390 Oise Hauts-de-France +33 3 44 47 70 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mairie d’Auneuil organizes the 3rd colorun in its history, with the support of the Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auneuil.

Two routes are available:

5km: reserved for adults and children over 10 years of age accompanied by an adult (in this case, two registrations are required)

1km: reserved for children under 10 (accompanied by an adult)

Both courses can be run or walked.

Each participant will receive a bag containing a sachet of colored powder, a technical T-shirt, sunglasses, a cap and a small bottle of water.

It’s best not to bring brand-name clothing, even if the ?holi? powder won’t stain your clothes.

Contact lenses are strongly discouraged.

A liability waiver will be given to you for signature when you pick up your race number.

Each participant will be entered in a tombola with his or her race number, and food will be served by a food-truck.

Musical entertainment on site.

Refreshment bar and catering.

In partnership with the Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Auneuil.

L’événement Color’Auneuil Auneuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis