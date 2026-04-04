COLOR’ELLES Défi pour Elles Jardin de la Maison Paysanne Le Grand-Village-Plage dimanche 27 septembre 2026.

Le Grand-Village-Plage

COLOR’ELLES Défi pour Elles

Jardin de la Maison Paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 12.9 – 12.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Color Run solidaire organisé par l’association Défi pour Elles. Marche/course non chronométrée de 7km (plage/forêt) avec points de couleur tout au long ! Échauffement, ravitaillement, tombola. Enfants bienvenus.

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Jardin de la Maison Paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

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English : COLOR’ELLES Challenge for Women

Charity Color Run organized by the Défis pour Elles association. A 7km untimed walk/run (beach/forest) with color stations along the way! Warm-up, refreshments, raffle. Kids are welcome.

L’événement COLOR’ELLES Défi pour Elles Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes