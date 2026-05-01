Coloriage party Hobbies et compagnie Royan
Coloriage party Hobbies et compagnie Royan mercredi 27 mai 2026.
Royan
Coloriage party
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez participer à une coloriage party ouverte à tous les âges, un moment simple et accessible pour partager un temps créatif, se détendre et profiter ensemble d’une activité ludique.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
Come and take part in a coloring party open to all ages, a simple and accessible way to share a creative moment, relax and enjoy a fun activity together.
L’événement Coloriage party Royan a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Royan
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