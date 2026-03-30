Colorun à Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dès 12h30, le Judo Club Gylois vous invite à vivre une après‑midi sportive, avec sa Color Run. Deux parcours accessibles à tous (5 km ou 6,5 km), en course ou en marche, permettent de participer à son rythme. L’événement est non chronométré et ouvert aux PMR. Chaque participant reçoit un kit complet (lunettes, t‑shirt, sac à dos, poudre colorée) pour profiter pleinement des zones colorées qui jalonnent le parcours. Sur place, une buvette et une petite restauration. .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 01 26 41

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English : Colorun à Gy

L’événement Colorun à Gy Gy a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY