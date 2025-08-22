VTT dans les Monts de Gy Circuit 54 La Colombine En VTT assistance électrique Facile

VTT dans les Monts de Gy Circuit 54 La Colombine 70700 Gy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Le long du circuit, le village de Charcenne conjuge l’art de la vigne à celui du fromage. depuis 1732 la famile Guillaume cultive les vignobles tandis que la famille Milleret fabrique des fromages à pâte molle depuis 1921.

Facile

http://www.ot-montsdegy.com/ +33 3 84 32 93 93

English :

Along the circuit, the village of Charcenne combines the art of the vine with that of the cheese. Since 1732 the Guillaume family cultivates the vineyards while the Milleret family makes soft cheeses since 1921.

Deutsch :

Entlang der Strecke verbindet das Dorf Charcenne die Kunst des Weinanbaus mit der Kunst der Käseherstellung. Seit 1732 bewirtschaftet die Familie Guillaume die Weinberge, während die Familie Milleret seit 1921 Weichkäse herstellt.

Italiano :

Lungo il percorso, il villaggio di Charcenne unisce l’arte del vino a quella del formaggio: dal 1732 la famiglia Guillaume coltiva vigneti, mentre la famiglia Milleret produce formaggi molli dal 1921.

Español :

A lo largo de la ruta, el pueblo de Charcenne combina el arte del vino con el del queso. Desde 1732, la familia Guillaume cultiva viñedos, mientras que la familia Milleret elabora quesos de pasta blanda desde 1921.

