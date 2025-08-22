VTT dans les Monts de Gy Circuit 56 Le bois de Natoy En VTT assistance électrique Facile

VTT dans les Monts de Gy Circuit 56 Le bois de Natoy Place de l’Eglise 70700 Gy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Profitez d’une jolie vue sur le vieux bourg de Gy et son ensemble de demeures bourgoises et de maisons typiques vigneronnes, l’église 18ème, le château des Archevêques, le petit château De Buchet … Gy est classée Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté

http://www.ot-montsdegy.com/ +33 3 84 32 93 93

English :

Enjoy a nice view on the old town of Gy and its set of town houses and typical wine growers’ houses, the 18th century church, the castle of the Archbishops, the small castle De Buchet … Gy is classified as a Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté

Deutsch :

Genießen Sie einen schönen Blick auf den alten Marktflecken Gy und sein Ensemble aus Bürgerhäusern und typischen Winzerhäusern, die Kirche aus dem 18. Jahrhundert, das Schloss der Erzbischöfe, das kleine Schloss De Buchet … Gy ist als Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté klassifiziert

Italiano :

Godetevi una bella vista sul centro storico di Gy e sul suo insieme di case cittadine e tipiche case di viticoltori, sulla chiesa del XVIII secolo, sul castello degli arcivescovi, sul piccolo castello De Buchet … Gy è classificata come Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté

Español :

Disfrute de una hermosa vista del casco antiguo de Gy y su conjunto de casas urbanas y típicas de viticultores, la iglesia del siglo XVIII, el castillo de los Arzobispos, el pequeño castillo De Buchet … Gy está clasificada como Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté

