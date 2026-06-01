COMBATS, La Paillette, Rennes

COMBATS Samedi 6 juin, 21h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

À partir de Combat de nègre et de chiens et d’autres textes, ce spectacle raconte la supériorité fantasmée de la civilisation blanche sur le reste du monde. Un homme noir vient réclamer le corps de son frère victime d’un prétendu accident du travail sur un chantier dirigé par deux expatriés blancs où il était ouvrier. Une réflexion sur la place de l’art qui est aussi un chemin qui peut nous faire avancer de pied ferme vers la fraternité.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

À partir de « Combat de nègre et de chiens » et d’autres textes, ce spectacle raconte la supériorité fantasmée de la civilisation blanche sur le reste du monde. outre-mer spectacle

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