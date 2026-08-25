Come Prima Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 19:00 –

Gratuit : oui Sur inscription En famille

Concert dessiné par JP Nataf et Alfred, auteur de la bande dessiné Come Prima, lauréat du Fauve d’or, le prix de la meilleure BD à AngoulêmeSur scène, les artistes se relaient pour interpréter leurs textes, tandis qu’Alfred, en direct, accompagne la performance avec ses illustrations projetées, offrant une dimension visuelle unique à l’expérience. Vivante, spontanée et interactive, cette rencontre artistique invite le public à découvrir autrement la force des mots et des images.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60



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