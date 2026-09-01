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AGENDA · Saint-Ferréol-d'Auroure

Comédie chantée Adieu Marthe Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

vendredi 9 octobre 2026 · Salle Catherine Courbon · Saint-Ferréol-d'Auroure

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Catherine Courbon
Adresse
Rue Catherine Courbon
Ville
43330 Saint-Ferréol-d'Auroure
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Ferréol-d’Auroure

Comédie chantée Adieu Marthe

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Ce soir, c’est la fête !
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Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 

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English :

Tonight’s the party!

L’événement Comédie chantée Adieu Marthe Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène