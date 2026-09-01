AGENDA · Saint-Ferréol-d'Auroure
Comédie chantée Adieu Marthe Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Catherine Courbon · Saint-Ferréol-d'Auroure
Informations pratiques
Saint-Ferréol-d’Auroure
Comédie chantée Adieu Marthe
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Ce soir, c’est la fête !
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Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41
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English :
Tonight’s the party!
L’événement Comédie chantée Adieu Marthe Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène