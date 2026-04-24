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Forum des associations Rue du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure

Forum des associations Rue du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Rue du Mont

Adresse : Gymnase du Mont

Ville : 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure

Département : Haute-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Saint-Ferréol-d’Auroure

Forum des associations

Rue du Mont Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez faire le plein d’idée d’activité !
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Rue du Mont Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25  commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

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L’événement Forum des associations Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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