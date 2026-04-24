Forum des associations Rue du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure
Forum des associations Rue du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 5 septembre 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Forum des associations
Rue du Mont Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez faire le plein d’idée d’activité !
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Rue du Mont Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
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L’événement Forum des associations Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène