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Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure

Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 29 août 2026.

Adresse : Terrain en stabilisé au Mont

Ville : 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure

Département : Haute-Loire

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Saint-Ferréol-d’Auroure

Tournoi de pétanque

Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concours de pétanque organisé par le Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.
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Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   presidentsfpsb@outlook.fr

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English :

Petanque competition organized by Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.

L’événement Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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