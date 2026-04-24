Saint-Ferréol-d’Auroure

Tournoi de pétanque

Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concours de pétanque organisé par le Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.

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Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes presidentsfpsb@outlook.fr

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English :

Petanque competition organized by Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.

L’événement Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène