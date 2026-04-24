Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure
Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 29 août 2026.
Saint-Ferréol-d’Auroure
Tournoi de pétanque
Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concours de pétanque organisé par le Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.
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Terrain en stabilisé au Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes presidentsfpsb@outlook.fr
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English :
Petanque competition organized by Saint-Ferréol Pont-Salomon Basket.
L’événement Tournoi de pétanque Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène