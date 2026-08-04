Comédie Cravate club Café théâtre Le Poche Pornic
mardi 18 août 2026 · Café théâtre Le Poche · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Comédie Cravate club
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le Poche présente Cravate Club Par la Compagnie Mathbess
Au programme
Célébrez le théâtre avec la Compagnie Mathbess (en provenance directe de Paris), qui pose ses valises à Pornic pour vous présenter la truculente comédie de Fabrice Roger-Lacan Cravate Club.
L’histoire C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Alors que votre épouse organise une fête en votre honneur, vous apprenez que votre meilleur ami et associé ne pourra pas y assister. La raison ? Il est retenu par la réunion mensuelle d’un club mystérieux dont il ne vous a jamais parlé. À partir de ce presque rien, certitudes et amitiés se fissurent, laissant place à une seule question obsédante qu’est-ce qui vous manque pour faire partie de ce club ?
Distribution Retrouvez sur scène Loïc Lacoua et Christophe Rogault, dans une mise en scène signée Loïc Lacoua. Un moment jubilatoire, incisif et drôle à ne pas manquer ! .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Poche Presents Cravate Club By Mathbess Company
L’événement Comédie Cravate club Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Visite de la Distillerie 168 Pornic 4 août 2026
- Atelier cueillette et confection de bouquets à la ferme florale Les Fleurs de la fontaine Pornic 4 août 2026
- Visite guidée: Pornic, ville d’eaux Place de la Gare Pornic 4 août 2026
- Marché nocturne du mardi à Pornic Quai du 11 Novembre Pornic 4 août 2026
- Théâtre L’illusion conjugale Les arts vivants au château de Pornic Place du Château Pornic 4 août 2026