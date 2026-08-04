Comédie Cravate club Café théâtre Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Comédie Cravate club

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Le Poche présente Cravate Club Par la Compagnie Mathbess

Au programme

Célébrez le théâtre avec la Compagnie Mathbess (en provenance directe de Paris), qui pose ses valises à Pornic pour vous présenter la truculente comédie de Fabrice Roger-Lacan Cravate Club.

L’histoire C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Alors que votre épouse organise une fête en votre honneur, vous apprenez que votre meilleur ami et associé ne pourra pas y assister. La raison ? Il est retenu par la réunion mensuelle d’un club mystérieux dont il ne vous a jamais parlé. À partir de ce presque rien, certitudes et amitiés se fissurent, laissant place à une seule question obsédante qu’est-ce qui vous manque pour faire partie de ce club ?

Distribution Retrouvez sur scène Loïc Lacoua et Christophe Rogault, dans une mise en scène signée Loïc Lacoua. Un moment jubilatoire, incisif et drôle à ne pas manquer ! .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Le Poche Presents Cravate Club By Mathbess Company

L’événement Comédie Cravate club Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic