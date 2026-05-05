Marché nocturne du mardi à Pornic Quai du 11 Novembre Pornic

Pornic

Marché nocturne du mardi à Pornic

Quai du 11 Novembre Quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et jusqu’au pont du 8 Mai les mardis et aussi les samedis de juillet et août.



Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies.

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Quai du 11 Novembre Quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 48 commerces@pornic.fr

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English :

This market takes place on the Quai du 11 Novembre and Quai Leray, all the way to the Pont du 8 Mai: Tuesdays and Saturdays in July and August.

Take a leisurely stroll along the quays, where you’ll be able to find just about anything you fancy.

L’événement Marché nocturne du mardi à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic