Marché nocturne du mardi à Pornic Quai du 11 Novembre Pornic
Marché nocturne du mardi à Pornic Quai du 11 Novembre Pornic mardi 7 juillet 2026.
Pornic
Marché nocturne du mardi à Pornic
Quai du 11 Novembre Quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et jusqu’au pont du 8 Mai les mardis et aussi les samedis de juillet et août.
Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies.
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Quai du 11 Novembre Quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 48 commerces@pornic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This market takes place on the Quai du 11 Novembre and Quai Leray, all the way to the Pont du 8 Mai: Tuesdays and Saturdays in July and August.
Take a leisurely stroll along the quays, where you’ll be able to find just about anything you fancy.
L’événement Marché nocturne du mardi à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Visite de La Brûlerie de Pornic Le Clion sur Mer Pornic 5 mai 2026
- Eveil musical et théâtral Pornic 6 mai 2026
- Marché de la Birochère à Pornic Rue de la Bernerie Pornic 6 mai 2026
- Concert de Honey Tracks au bar Le Phare Plage de la Source Pornic 8 mai 2026
- Concert de Honey Tracks au bar Le Phare, Plage de la Source Pornic 8 mai 2026