Théâtre le roman de Renart Théâtre de la Grange des Brefs Pornic
Théâtre le roman de Renart Théâtre de la Grange des Brefs Pornic lundi 10 août 2026.
Pornic
Théâtre le roman de Renart
Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 21:45:00
Date(s) :
2026-08-10
Spectacle Le Roman de Renart par la Compagnie La Toison d’Or
Au programme
Plongez au cœur du Moyen Âge avec une revisite moderne, pleine d’humour et d’énergie, du célèbre récit médiéval Le Roman de Renart. Seul en scène pendant un peu plus d’une heure, le comédien Florian Gicquiaud donne vie aux aventures ruses du célèbre goupil.
Ce spectacle captivant mêle avec brio l’art du conte, le théâtre masqué et les codes rythmés de la commedia dell’arte. Une création théâtrale vivante, accessible et réjouissante, idéale à partager en famille ou entre amis ! .
Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 59 67 40 cie.latoisondor@gmail.com
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English :
Show: Le Roman de Renart by Compagnie La Toison d’Or
L’événement Théâtre le roman de Renart Pornic a été mis à jour le 2026-05-23 par I_OT Pornic
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