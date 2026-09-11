Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:30 – 16:45

Gratuit : non De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte, avec Thierry Patru, Emmanuelle Schaaff et Marguerite de Bisschop Comment brosser avec dérision le quotidien d’une famille avec une adolescente ? Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison. Comment survivre à cette tornade mutuelle ? Chloé, en apparence, a plus de méthode… Comment baratiner Maman ? Comment escroquer Papa ? Comment les culpabiliser tous les deux… Et, pour tous les trois, quid de l’école, du shopping, des premiers amours, de l’argent de poche, des toilettes, des mamies, du scooter, du premier baiser… Les parents sauront-ils dompter cette bête déchaînée ? Chloé connaît-elle réellement les limites de ses parents ? Dégustez ce moment en famille, car il y en aura pour tout le monde : venez rire de vous-même et de l’autre, adulte ou ado, dans ce moment plein d’humour qui réconcilie les parents et leur progéniture !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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