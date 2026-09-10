Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 20:30 – 21:45

Gratuit : non De 14 à 24€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie de Rodolphe Le Corre, avec Thierry Patru, Marguerite de Bisschop et Mathieu Gaudin VACANCES TOUSSAINT 2026 SUCCÈS : 5ème saison nantaise ! Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans : la comédie qui réconcilie tout le monde dans une bouffée d’oxygène ! Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent un père et ses enfants, fille et garçon. En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon et à Nantes les saisons passées, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée. PMR – Avant d’acheter vos billets, pensez à contacter le théâtre afin de vérifier la disponibilité restante des places vous étant réservées.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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