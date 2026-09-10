Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:30 – 21:50

Gratuit : non De 14 à 22€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, Senior, Etudiant, Personne en situation de handicap

Comédie de Vincent Delboy mise en scène par Thibault Martel, avec Margot Lourdet et Philippe Talaud Une série de tableaux drôles et attachants vient rythmer cette comédie riche en humour et en rebondissements inattendus. Et encore, nous, on ne vous dit pas tout… Suite à son dernier échec sentimental dû aux non-dits, Colin décide que sa prochaine relation sérieuse sera fondée sur la franchise et la sincérité. Le destin frappe à sa porte sous l’apparence de Debra qui, elle, a décidé un jour de toujours dire à tout le monde tout le temps tout ce qu’elle pense. Tous les ingrédients semblent réunis pour de début d’une belle histoire… C’est à travers de nombreux éclats de rire que cette comédie moderne et enjouée propose de suivre l’évolution de la relation de couple de Colin et Debra. Ici, nul intérêt de mettre en avant les différences qui existent déjà entre la femme et l’homme dans le couple. On assiste simplement à la rencontre de deux êtres si différents qu’ils parviennent à s’attirer et à s’apprivoiser au fil des vérités qu’ils se disent… Ou s’infligent parfois !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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