Comédie L’art du couple Rue Méjou Bihan Guilvinec

Comédie L’art du couple

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

S’aimer c’est facile, mais se supporter ?

L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher.

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est légèrement risqué ?

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !).

Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido.

Sur réservation en ligne. .

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

L’événement Comédie L’art du couple Guilvinec a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Destination Pays Bigouden