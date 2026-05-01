Salon des pratiques douces au service de votre bien-être. Manoir de Kergoz Guilvinec

Guilvinec

Salon des pratiques douces au service de votre bien-être.

Manoir de Kergoz 4 Allée de Kergoz Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez rencontrer les acteurs de votre bien-être en Finistère librairie spécialisée, praticiens.

Conférences, ateliers et séances découverte.

Qi Gong Reïki Tai Chi Kinésiologie Gemmothérapie Magnétisme Coupeur de feu Massages corporels Méthode traditionnelle chinoise Sophrologie Naturopathie Fleurs de Bach Constellations familiales.

Organisé par l’association Plan Large.

Restauration sur place.

Conférences gratuites

10h15 Qu’est-ce que la gemmothérapie ?

11h00 Présentation de la naturopathie

13h45 Qu’est-ce que le Reiki Usui Ryoho ?

16h00 Introduction aux fleurs de Bach et élixirs floraux

17h30 Le Magnétisme

Ateliers gratuits

10h30 Initiation au Taijiquan

11h45 Découverte de la sophrologie

13h30 Initiation à une marche thérapeutique de Qi Gong

14h30 Initiation au Taijiquan

16h00 Initiation au Qi Gong

17h00 Découverte de la sophrologie .

Manoir de Kergoz 4 Allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

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English : Salon des pratiques douces au service de votre bien-être.

L’événement Salon des pratiques douces au service de votre bien-être. Guilvinec a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Destination Pays Bigouden