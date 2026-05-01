Salon des pratiques douces au service de votre bien-être. Manoir de Kergoz Guilvinec
Salon des pratiques douces au service de votre bien-être. Manoir de Kergoz Guilvinec samedi 30 mai 2026.
Guilvinec
Salon des pratiques douces au service de votre bien-être.
Manoir de Kergoz 4 Allée de Kergoz Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez rencontrer les acteurs de votre bien-être en Finistère librairie spécialisée, praticiens.
Conférences, ateliers et séances découverte.
Qi Gong Reïki Tai Chi Kinésiologie Gemmothérapie Magnétisme Coupeur de feu Massages corporels Méthode traditionnelle chinoise Sophrologie Naturopathie Fleurs de Bach Constellations familiales.
Organisé par l’association Plan Large.
Restauration sur place.
Conférences gratuites
10h15 Qu’est-ce que la gemmothérapie ?
11h00 Présentation de la naturopathie
13h45 Qu’est-ce que le Reiki Usui Ryoho ?
16h00 Introduction aux fleurs de Bach et élixirs floraux
17h30 Le Magnétisme
Ateliers gratuits
10h30 Initiation au Taijiquan
11h45 Découverte de la sophrologie
13h30 Initiation à une marche thérapeutique de Qi Gong
14h30 Initiation au Taijiquan
16h00 Initiation au Qi Gong
17h00 Découverte de la sophrologie .
Manoir de Kergoz 4 Allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne
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English : Salon des pratiques douces au service de votre bien-être.
L’événement Salon des pratiques douces au service de votre bien-être. Guilvinec a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Destination Pays Bigouden
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