Festival Photo 15ème édition Les Femmes et la Mer Guilvinec

Festival Photo 15ème édition Les Femmes et la Mer

Centre-ville et port Guilvinec Finistère

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Chaque année, les rues du Guilvinec et de Léchiagat, les quais et les places se transforment en musée à ciel ouvert pour accueillir plus de 300 photos de photographes professionnels.

Depuis 2011, le port du Guilvinec–Treffiagat accueille chaque année le festival photographique L’Homme et la Mer.

De début juin à fin septembre (et pour la première fois jusqu’à fin octobre cette année), des dizaines de milliers de visiteurs déambulent dans la ville. Pas de porte à pousser, la culture est dans les rues.

Ouvert 24 heures sur 24, cet événement totalement gratuit offre une vingtaine de séries photos à découvrir dans une promenade au gré du vent et des humeurs.

Les photographies dévoilent les liens que les hommes et les femmes entretiennent avec le milieu maritime. Le travail, les loisirs, la culture, les conditions de vie sont scrutés à la loupe. Ce sont autant d’histoires émouvantes, tragiques, inquiétantes mais aussi poétiques et drôles racontées par des photographes professionnels venus de Bretagne, de France et de tous les continents.

Le Festival et ses photographes sont des passeurs ils transmettent une mémoire mais aussi et surtout un présent vivant, actif et engagé. Pour preuve, en plus des expositions, des conférences projections, des rencontres sont proposées tant avec le grand public qu’avec les établissements scolaires.

Rendez-vous du 1er juin au 31 octobre 2025 pour une édition qui met à l’honneur les femmes et la mer. .

