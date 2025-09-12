Conférence Le grand banquet, la saga Larzul Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

2026-05-21 18:00:00

2026-05-21 20:00:00

2026-05-21

Haliotika poursuit sa série saga familiale bretonne avec la Conserverie Larzul, fondée en 1906 à Plonéour‑Lanvern.

Née de l’esprit entrepreneurial de Noël Larzul, qui s’est d’abord lancé dans la mise en conserve d’escargots et de langoustines, elle est restée familiale durant trois générations.

Après la conférence, séance de dédicace de l’ouvrage » Le Grand banquet Larzul « , un siècle dans une conserverie bretonne, avec notre partenaire De l’Encre à l’Écran.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium. .

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d'Haliotika Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

