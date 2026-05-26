Guilvinec

Soirée quiz

4 allée de Kergoz Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée jeu conviviale avec des questions pour la plupart à choix multiple par équipe de 4 pour renforcer les connaissances des équipes. 2x 20 questions.

Questions d’ordre général dont certaines sur les pays celtes.

Kouigns, boissons entre les séries.

Organisée par l’association Les Sympathisants Celtes. .

4 allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 42 37 71

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English :

L’événement Soirée quiz Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden