Soirée quiz Guilvinec
Soirée quiz Guilvinec vendredi 5 juin 2026.
Guilvinec
Soirée quiz
4 allée de Kergoz Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée jeu conviviale avec des questions pour la plupart à choix multiple par équipe de 4 pour renforcer les connaissances des équipes. 2x 20 questions.
Questions d’ordre général dont certaines sur les pays celtes.
Kouigns, boissons entre les séries.
Organisée par l’association Les Sympathisants Celtes. .
4 allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 42 37 71
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English :
L’événement Soirée quiz Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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