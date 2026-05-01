Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec

Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de Lostendro

Ville : 29730 Guilvinec

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Guilvinec

Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage

Rue de Lostendro Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Festival photo La mer en partage Guilvinec Léchiagat commence sur les chapeaux de roues avec un évènement à découvrir samedi 30 mai. Les 17 photographes viennent en personne vous parler de leur série. Entre projections et balades commentées, vous aurez la possibilité de découvrir le festival d’une manière privilégiée, au plus proche des photographes ! A l’image du festival photo, ce rendez-vous est gratuit !   .

Rue de Lostendro Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 7 67 55 40 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Guilvinec (Finistère)