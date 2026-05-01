Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec
Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec samedi 30 mai 2026.
Guilvinec
Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage
Rue de Lostendro Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Festival photo La mer en partage Guilvinec Léchiagat commence sur les chapeaux de roues avec un évènement à découvrir samedi 30 mai. Les 17 photographes viennent en personne vous parler de leur série. Entre projections et balades commentées, vous aurez la possibilité de découvrir le festival d’une manière privilégiée, au plus proche des photographes ! A l’image du festival photo, ce rendez-vous est gratuit ! .
Rue de Lostendro Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 7 67 55 40 39
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English :
L’événement Projections et balades commentées Festival Photo La mer en partage Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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