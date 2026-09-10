Comédie – « Le triangle des bernés » Théâtre de Jeanne Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 20:30 – 21:55
Gratuit : non De 14 à 24 € Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie. Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Comédie de Pascale Daumer, mise en scène et interprétée par Pascale Daumer, Christèle Guéry et Calouss Abusé par l’un ou berné par l’autre dans ce trio, ce marché de dupes est une comédie où rien n’est jamais sûr, mais le rire est certain ! Ô la belle vie, sans souci, sans problème… Ou presque !C’est au rythme de cette chanson que semble s’écouler le quotidien du couple que forme Lucie et Paul. Lui s’affaire à la maison se rêvant artiste. Elle gère son affaire se voulant carriériste. Mais l’arrivée de Marguerite, bigote dévouée à sa paroisse, pourrait les obliger à changer de refrain. En effet, pas facile à trois de s’accorder, surtout quand chacun veut jouer sa propre partition pour trouver le bonheur. Et si, entre couacs et quiproquos, cette joyeuse cacophonie bouleversait le destin de ce trio déjanté ?
Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/
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