Comédie – « Mes applis, mes amours, mes emmerdes », Théâtre de Jeanne, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes
Informations pratiques
Comédie – « Mes applis, mes amours, mes emmerdes » 5 – 22 novembre Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique
De 14 à 24€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:50:00+01:00
Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:20:00+01:00
Comédie de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin, avec Fabrice Abraham, Aurélie Colin ou Ségolène Prunier et Maia Gidouin
Ou comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir !
Persuadé que sa femme, Carole, a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre…
Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-Sittor !
Une comédie irrésistible où 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes !
Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]
Persuadé que sa femme est infidèle, Jérôme compte lui aussi la tromper avec une inconnue rencontrée sur une appli… Sauf qu’il s’agit de la nouvelle nounou de leur fils recrutée sur une autre appli ! sortir nantes
Comedy Prod
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