Comédie musicale Café de Paris Rue Chesnée Saint-Sauveur-Villages
lundi 5 avril 2027 · Rue Chesnée · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Comédie musicale Café de Paris
Rue Chesnée Centre Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-05 15:00:00
fin : 2027-04-05
Date(s) :
2027-04-05
Comédie musicale Café de Paris dès 15h à l’espace culturel de Saint-Sauveur-Lendelin. .
Rue Chesnée Centre Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Comédie musicale Café de Paris
L’événement Comédie musicale Café de Paris Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme
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