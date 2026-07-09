Comédie musicale Café de Paris Rue Chesnée Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Comédie musicale Café de Paris

Rue Chesnée Centre Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-05 15:00:00

fin : 2027-04-05

Date(s) :

2027-04-05

Comédie musicale Café de Paris dès 15h à l’espace culturel de Saint-Sauveur-Lendelin. .

Rue Chesnée Centre Culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Comédie musicale Café de Paris

L’événement Comédie musicale Café de Paris Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme