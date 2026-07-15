dimanche 11 octobre 2026 · à la Salle des fêtes d'Orignac · Orignac

Informations pratiques

Orignac

Comédie musicale L’Audition

à la Salle des fêtes d’Orignac ORIGNAC Orignac Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les Gens Chanteurs et le ténor Frank Grimaud présentent L’Audition , une comédie musicale accompagnée au piano par Alina Barrouillet. Rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 à 16h à la salle des fêtes d’Orignac, au profit de la rénovation de l’église.

Dimanche 11 octobre 2026, à 16h

Salle des fêtes d’Orignac

Les Gens Chanteurs et Frank Grimaud (ténor), au piano Alina Barrouillet

Au profit de la rénovation de l’église

Buvette, crêpes sur place .

à la Salle des fêtes d’Orignac ORIGNAC Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 70 03 50

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English :

Les Gens Chanteurs and tenor Frank Grimaud present L’Audition, a musical comedy accompanied on piano by Alina Barrouillet. Join us on Sunday, October 11, 2026, at 4:00 p.m. at the Orignac community hall, with proceeds going toward the church’s renovation.

L’événement Comédie musicale L’Audition Orignac a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65