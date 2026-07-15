Comédie musicale L’Audition à la Salle des fêtes d’Orignac Orignac
dimanche 11 octobre 2026 · à la Salle des fêtes d'Orignac · Orignac
Informations pratiques
Orignac
Comédie musicale L’Audition
à la Salle des fêtes d’Orignac ORIGNAC Orignac Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Les Gens Chanteurs et le ténor Frank Grimaud présentent L’Audition , une comédie musicale accompagnée au piano par Alina Barrouillet. Rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 à 16h à la salle des fêtes d’Orignac, au profit de la rénovation de l’église.
Dimanche 11 octobre 2026, à 16h
Salle des fêtes d’Orignac
Les Gens Chanteurs et Frank Grimaud (ténor), au piano Alina Barrouillet
Au profit de la rénovation de l’église
Buvette, crêpes sur place .
à la Salle des fêtes d’Orignac ORIGNAC Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 70 03 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Gens Chanteurs and tenor Frank Grimaud present L’Audition, a musical comedy accompanied on piano by Alina Barrouillet. Join us on Sunday, October 11, 2026, at 4:00 p.m. at the Orignac community hall, with proceeds going toward the church’s renovation.
L’événement Comédie musicale L’Audition Orignac a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Orignac (Hautes-Pyrénées)
- Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac 15 juillet 2026
- Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac 22 juillet 2026
- Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac 29 juillet 2026
- Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac 5 août 2026
- Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac 12 août 2026