Comédie musicale | Monstres & co Les Jeunes Pousses Hésingue

Comédie musicale | Monstres & co Les Jeunes Pousses

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Dimanche 2026-06-07 14:30:00

À Monstropolis, une ville peuplée de monstres et de méchants, se trouve une usine unique en son genre. Elle produit de l’énergie à travers des cris d’enfants récoltés par des Terreurs d’élite, dont le travail est d’aller effrayer les enfants une fois la nuit tombée.

Mais quand la plus grande Terreur Jack Sullivan dit Sulli et son ami Bob Razowski découvrent qu’un enfant s’est introduit dans l’usine, leur futur ainsi que celui de la compagnie se trouvent menacés !

En effet, les monstres croient les enfants toxiques. Sulli et Bob tentent donc de ramener l’enfant dans son monde, sans se faire prendre par le directeur Waterloose, ni par Léon l’éternel rival de Sulli ou encore par les autres monstres.

Interprétée par les Jeunes Pousses de l’École de Comédie Musicale Josette Billault-Lebossé, découvrez cette comédie musicale familiale pleine de rebondissements, de faux-semblants et d’émotions !

Durée 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

