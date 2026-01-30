Comédie musicale | Orgueil et préjugés Les Z’éléctrons Hésingue

Comédie musicale | Orgueil et préjugés Les Z’éléctrons

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Et si le monde avait évolué technologiquement… mais pas socialement ?

Les smartphones sont là. Les réseaux sociaux aussi. Internet, évidemment. La modernité est partout. Mais, les mariages arrangés ? Les dots négociées ? Les pressions familiales ? Tout ça n’a jamais disparu.

Bienvenue dans un univers où l’on calcule les fortunes matrimoniales sur des applications de rencontres. Dans une société qui mesure encore la valeur des femmes à leur statut marital.

C’est dans ce monde-là que nous suivrons Elizabeth Bennet, elle qui refuse de se plier à ces règles. Elle qui veut choisir sa vie, son bonheur, son destin. Mais parfois vouloir ne suffit pas, surtout quand toute une société vous rappelle à l’ordre.

Venez vivre avec nous sa quête d’indépendance. Des bals mondains aux confrontations orageuses, du scandale familial au choix le plus audacieux de sa vie, découvrez comment l’orgueil et les préjugés se réinventent quand les codes du 19e siècle rencontrent ceux du 21e siècle.

Interprétation par les Z’éléctrons de l’École de Comédie Musicale Josette Billault-Lebossé

Durée 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

