Mugron

comédie musicale singing in the Train

Espace Henri emmanuelli mugron Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Nous vous invitons à poser vos valises entre Londres et New York, le temps d’un voyage au pays de la comédie musicale concocté à partir d’extraits choisis.

Le spectacle s’appelle Singing in the train, en hommage au célèbre musical Singing in the Rain .

Pourquoi le train ? Parce que l’action se déroule au cœur d’une gare, lieu de passage et de rencontres par excellence. Issues du Vaudeville, les scènes n’ont comme seul lien commun, le lieu de rencontre une gare. Nous allons suivre en fil rouge dans ce hall de gare les aventures d’un enfant échappé de l’orphelinat, les péripéties de nombreux passagers, les rencontres incongrues de voyageurs sans oublier l’intervention de membres du personnel de la gare allant du Chef de gare aux mécaniciens de locomotive en passant par le vendeur du kiosque à journaux ou la fleuriste de la boutique. Le tout dans le Paris de 1947. .

Espace Henri emmanuelli mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 95 52 11 lespetitspolysongs.dax@outlook.com

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English : comédie musicale singing in the Train

L’événement comédie musicale singing in the Train Mugron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terres de Chalosse