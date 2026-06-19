comédie musicale singing in the Train Mugron
comédie musicale singing in the Train Mugron dimanche 21 juin 2026.
Mugron
comédie musicale singing in the Train
Espace Henri emmanuelli mugron Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Nous vous invitons à poser vos valises entre Londres et New York, le temps d’un voyage au pays de la comédie musicale concocté à partir d’extraits choisis.
Le spectacle s’appelle Singing in the train, en hommage au célèbre musical Singing in the Rain .
Pourquoi le train ? Parce que l’action se déroule au cœur d’une gare, lieu de passage et de rencontres par excellence. Issues du Vaudeville, les scènes n’ont comme seul lien commun, le lieu de rencontre une gare. Nous allons suivre en fil rouge dans ce hall de gare les aventures d’un enfant échappé de l’orphelinat, les péripéties de nombreux passagers, les rencontres incongrues de voyageurs sans oublier l’intervention de membres du personnel de la gare allant du Chef de gare aux mécaniciens de locomotive en passant par le vendeur du kiosque à journaux ou la fleuriste de la boutique. Le tout dans le Paris de 1947. .
Espace Henri emmanuelli mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 95 52 11 lespetitspolysongs.dax@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : comédie musicale singing in the Train
L’événement comédie musicale singing in the Train Mugron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Mugron (Landes)
- Fête de la musique 2026 parc chantilly Mugron 19 juin 2026
- Rencontre FRER Démocratie participative vrai pouvoir ou simple décor ? Pôle culturel, salle Adour Mugron 20 juin 2026
- Apéritif fermier PATES BLONDES FERME BIROUCA Mugron 25 juin 2026
- FESTIVAL 40 EN PAIRES Samedi 27 juin Place Frédéric Bastiat Mugron 27 juin 2026
- FESTIVAL 40 EN PAIRES Dimanche 28 juin Place Frédéric Bastiat Mugron 28 juin 2026