Sanssat

Comédie Musicale Sur un air de WICKED

Place de la mairie Sanssat Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif 6/11 ans 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Sur un air de Wicked , la comédie musicale, les 26, 27 juin et 3, 4 juillet 2026, sur la place de la Mairie à Sanssat.

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Place de la mairie Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 26 77 ascm03@gmail.com

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English :

Sur un air de Wicked , the musical, June 26, 27 and July 3, 4, 2026, on the Place de la Mairie in Sanssat.

L’événement Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire