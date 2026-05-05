Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat
Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat samedi 27 juin 2026.
Sanssat
Comédie Musicale Sur un air de WICKED
Place de la mairie Sanssat Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif adulte 20€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Sur un air de Wicked , la comédie musicale, les 26, 27 juin et 3, 4 juillet 2026, sur la place de la Mairie à Sanssat.
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Place de la mairie Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 26 77 ascm03@gmail.com
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English :
Sur un air de Wicked , the musical, June 26, 27 and July 3, 4, 2026, on the Place de la Mairie in Sanssat.
L’événement Comédie Musicale Sur un air de WICKED Sanssat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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