Comédie, Pourquoi les femmes aiment les connards Troyes
Comédie, Pourquoi les femmes aiment les connards Troyes vendredi 26 juin 2026.
Troyes
Comédie, Pourquoi les femmes aiment les connards
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-28 2026-08-28 2026-08-30 2026-11-29
Louis est le gendre idéal que toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux filles qu’il faut plaire pas aux mères.
Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Celle qu’il croit avoir rencontré sur un site pour célibataires arrivera-t-elle à faire de lui un macho ?
Un séducteur viril et sur de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Comédie, Pourquoi les femmes aiment les connards Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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