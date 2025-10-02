Comédie Sortez moi de là Rue Méjou Bihan Guilvinec

Comédie Sortez moi de là

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !

Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.

Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…

Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie !

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

