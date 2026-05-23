Illiers-Combray

Comédies musicales de Riez Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Comédies musicales de Riez Combray

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin, venez applaudir les jeunes de Riez Combray lors des représentations des comédies musicales

– Nonosse et le Chevalier , comédie féérique jouée par les enfants

Se faire embêter à l’école, ce n’est pas tous les jours facile. Alors, la nuit venue, Alexandre s’évade dans un monde merveilleux où il devient chevalier. Mais ses aventures ne commencent pas très bien…

– Le Grand Divertissement Royal , comédie policière par les ados

16 juillet 1668 à Versailles Dans deux jours, Louis XIV lancera Le Grand Divertissement Royal . Mais entre amours déçues et intrigues, de mystérieux hommes ourdissent un complot contre le Roi Soleil.

Vendredi & samedi à 20h

Dimanche à 15h

Salle des fêtes d’Illiers-Combray

Entrée libre Participation au chapeau .

Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire riez.combray@outlook.com

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Riez Combray musicals

L’événement Comédies musicales de Riez Combray Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-23 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE