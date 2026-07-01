Comedy club à Maison Blanche Mairie des 9e et 10e arrondissements Marseille 9e Arrondissement
samedi 18 juillet 2026 · Mairie des 9e et 10e arrondissements · Marseille 9e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 9e Arrondissement
Comedy club à Maison Blanche
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
5 artistes du comedy club seront sur scène
5 artistes du comedy club seront sur scène
Humour live et bonne ambiance
Animation musciale
Pour votre confort apportez vos plaids, transats, coussins et chaises…. .
Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 63 50
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English :
Five comedians from the comedy club will be on stage
L’événement Comedy club à Maison Blanche Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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