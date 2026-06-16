Ciné Plein Air Le jeu Jardin de la Mathilde Marseille 9e Arrondissement
Ciné Plein Air Le jeu Jardin de la Mathilde Marseille 9e Arrondissement dimanche 26 juillet 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Ciné Plein Air Le jeu
Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 21h30. Jardin de la Mathilde 23 Boulevard de la Gaye Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le 7ème art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.
En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.
Le 26 juillet au jardin de la Mathlde
LE JEU
De Fred Cavayé
France 2017 1h30 VOF
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un jeu chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce jeu se transforme en cauchemar.
► Infos pratiques
Accès au site à toute heure.
Toilettes sur place.
Objets personnels interdits objets contondants, tranchants, bouteille en verre.
Pique-niques autorisés.
Pas d’assises à disposition.
Sièges personnels autorisés.
Se rendre à la séance
Bus 24,518 arrêt le Cabot
Tram T3 arrêt la Gaye
LeVélo Station la Gaye
Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .
Jardin de la Mathilde 23 Boulevard de la Gaye Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.
L’événement Ciné Plein Air Le jeu Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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