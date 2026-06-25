Concert #4 EN AP[P]ARTÉ — Duo Clameurs avec Sarah PROCISSI (Électro-oud) / Jean-Christophe BOURNINE (Contrebasse) Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Concert #4 EN AP[P]ARTÉ — Duo Clameurs avec Sarah PROCISSI (Électro-oud) / Jean-Christophe BOURNINE (Contrebasse)

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h à 22h. 184 avenue de Luminy Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Concert et pique-nique partagés sous les pins

Pour clôturer cette 5e saison des Concerts EN AP[P]ARTÉ, PIANO AND CO accueille le duo Clameurs , formé par Sarah PROCISSI et Jean-Christophe BOURNINE.

Réunissant oud électro-acoustique et contrebasse 5 cordes, le duo Clameurs développe un univers sonore singulier où la chaleur des cordes acoustiques rencontre les textures amplifiées, les effets et une grande liberté d’influences. Entre musique de chambre revisitée et explorations sonores contemporaines, le duo nous invite à un voyage sans frontières stylistiques.

À l’issue du concert, nous inaugurerons une nouvelle formule un pique-nique partagé pour prolonger les échanges et célébrer ensemble cette fin de saison. Chacun est invité à apporter quelque chose à partager. Un bar sera ouvert sur place.

Au plaisir de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la saison !



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Infos pratiques

> (Lieu révélé lors de la réservation)

> Pique-nique / Concert (Venez avec votre pique-nique !)

> Bar sur place

> Covoiturage Pour les personnes non véhiculées qui souhaiteraient se rendre au concert, contactez-nous directement par mail et nous tenterons de vous mettre en relation avec une personne qui s’y rendra également.

Par ailleurs, si des personnes ont des places disponibles dans leur voiture, n’hésitez pas à nous le faire savoir lors de votre réservation.



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Avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine

Crédit photo ©Quentin Deschamps .

184 avenue de Luminy Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 79 64 27 communication@pianoandco.fr

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English :

Concert and Picnic Under the Pine Trees

To wrap up this fifth season of Concerts EN AP[P]ART%C9, PIANO AND CO welcomes the duo “Clameurs,” formed by Sarah PROCISSI and Jean-Christophe BOURNINE.

L’événement Concert #4 EN AP[P]ARTÉ — Duo Clameurs avec Sarah PROCISSI (Électro-oud) / Jean-Christophe BOURNINE (Contrebasse) Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille