Les rendez-vous du lac Parc Maison Blanche Charles Aznavour Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Les rendez-vous du lac

Du 09/07 au 20/08/2026 le jeudi de 18h30 à 23h30. Parc Maison Blanche Charles Aznavour 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Un évènement festif tous les jeudis de juillet et d’août à partir de 18h30 dans le parc Maison Blanche Charles Aznavour.Familles

Au programme concerts, spectacles enfants, ciné plein air et food trucks, partage, échanges et rires seront au rendez-vous .



9 juillet

Spectacle enfant Une école un peu fofolle

Concert Fahreinheit



16 juillet

Spectacle enfant La presque Belle au bois dormant

Concert Big Band AJB Orchestra



23 juillet

Spectacle enfant Anim’Bulles

Concert Magnifico, a tribute to Queen



30 juillet

Spectacle enfant Pinocchio

Concert Italia Mia



6 août

Ciné plein air Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan



13 août

Spectacle enfant Le monde d’Ali au pays des merveilles

Concert We’re still standing Tribute to Elton John



20 août

Spectacle enfant La fête foraine magique

Concert Goldman Au bout de nos rêves



► Informations pratiques



Les spectacles enfants commencent à 18h30



Les concerts et le cinéma en plein air à partir de 20h .

Parc Maison Blanche Charles Aznavour 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A festive event every Thursday in July and August, starting at 6:30 p.m. at the Maison Blanche Charles Aznavour Park.

L’événement Les rendez-vous du lac Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille