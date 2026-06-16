Les rendez-vous du lac Parc Maison Blanche Charles Aznavour Marseille 9e Arrondissement
Les rendez-vous du lac Parc Maison Blanche Charles Aznavour Marseille 9e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Les rendez-vous du lac
Du 09/07 au 20/08/2026 le jeudi de 18h30 à 23h30. Parc Maison Blanche Charles Aznavour 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Un évènement festif tous les jeudis de juillet et d’août à partir de 18h30 dans le parc Maison Blanche Charles Aznavour.Familles
Au programme concerts, spectacles enfants, ciné plein air et food trucks, partage, échanges et rires seront au rendez-vous .
9 juillet
Spectacle enfant Une école un peu fofolle
Concert Fahreinheit
16 juillet
Spectacle enfant La presque Belle au bois dormant
Concert Big Band AJB Orchestra
23 juillet
Spectacle enfant Anim’Bulles
Concert Magnifico, a tribute to Queen
30 juillet
Spectacle enfant Pinocchio
Concert Italia Mia
6 août
Ciné plein air Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
13 août
Spectacle enfant Le monde d’Ali au pays des merveilles
Concert We’re still standing Tribute to Elton John
20 août
Spectacle enfant La fête foraine magique
Concert Goldman Au bout de nos rêves
► Informations pratiques
Les spectacles enfants commencent à 18h30
Les concerts et le cinéma en plein air à partir de 20h .
Parc Maison Blanche Charles Aznavour 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A festive event every Thursday in July and August, starting at 6:30 p.m. at the Maison Blanche Charles Aznavour Park.
L’événement Les rendez-vous du lac Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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