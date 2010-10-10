Nuit des raagas conférence, danse et musique indienne Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Nuit des raagas conférence, danse et musique indienne

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 6h. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 06:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Nuit des raagas conférence, danse et musique indienne

Chef-d’œuvre de la poésie classique sanscrite dont il constitue le chant du cygne, le Gîta-Govinda met en scène les amours du dieu Krishna et de la belle Râdhâ, la bergère du bois de Vrindâ. Souvent comparé au Cantique des Cantiques de Salomon, il jouit d’un prestige littéraire et religieux considérable en Inde où il a donné naissance à de nombreuses traditions chorégraphiques, musicales et iconographiques encore vivantes de nos jours. La conférence illustrera la signification spirituelle de ce texte, puis s’en suivra un spectacle de danse indienne porté depuis 2023 par la compagnie Taal Tarang dans notre région.







Après un dîner indien, nous vous proposerons une expérience rare en Occident mais typique de la grande tradition artistique de l’Inde une Nuit des Ragas ! En Inde, les différents modes de la musique classique (ragas) sont liés aux différentes heures de la journée ou de la nuit. C’est dans le respect scrupuleux de cette tradition qu’ils vous seront joués.









En associant le Gîta-Govinda à la Nuit des Ragas, c’est l’amour et la dévotion, les deux couleurs principales de la Bhakti, représentées respectivement par les figures de Râdhâ et de Mira Baï, que vous pourrez découvrir. Laissez-vous bercer par cette musique tout au long de la nuit avant de vous voir offrir un petit-déjeuner le matin.









Conférence 19h

Repas végétarien 20h (15€)

Spectacle de danse 21h

Chant Khayal 22h50

Récital de flûte bansuri 0h30

Récital d’esraj 2h30

Bhajan et Kirtan 4h30

Petit déjeuner offert , à 6h .

Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 27 24 02 asso.taal.tarang@gmail.com

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English :

Night of the raagas lecture, dance and Indian music

L’événement Nuit des raagas conférence, danse et musique indienne Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille