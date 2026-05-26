Comedy Queen Théâtre de l’Arche Tréguier
Comedy Queen Théâtre de l’Arche Tréguier mercredi 10 juin 2026.
Tréguier
Comedy Queen
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
De Sanna Lenken
Avec Sigrid Johnson
Comédie dramatique Suède 2022 1h33 VOst
Après le décès de sa mère, qui était toujours triste, Sasha, jeune fille de 13 ans, décide de tout faire pour ne pas lui ressembler. Elle commence alors sa liste de survie . Son souhait le plus cher faire à nouveau rire son père. Pour cela, elle décide de se lancer dans le stand-up et de devenir… une comedy-queen !
Malgré un contexte délicat, ce film drôle et tendre dresse le portrait d’une jeune fille qui tente de prendre en main son destin. Ce thème difficile, la mort d’un parent, est ainsi traité avec beaucoup d’humour et de justesse. Une belle histoire de construction et de résilience.
La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. Organisé par le Ciné-Club CCER Tréguier. .
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Comedy Queen Tréguier a été mis à jour le 2026-05-26 par SITARMOR
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