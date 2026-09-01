COMETT Film Festival Cinéma L’Utopie Ste Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot

Informations pratiques

Sainte-Livrade-sur-Lot

COMETT Film Festival

Cinéma L’Utopie Ste Livrade-sur-Lot 16 rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 08:00:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Sainte-Livrade-sur-Lot Cinéma L’Utopie 10h00 > 13h00

ATELIER DOUBLAGE Il y a des voix que l’on n’oublie pas ! Prêtez la vôtre à des personnages de films, séries et dessins animés lors de cet atelier exceptionnel. Vous pourrez y découvrir cette pratique créative et technique ! et vous essayer au doublage sur des scènes cultes avec Laurence Bréheret, que vous avez entendue dans des films de Tim Burton, de Miyazaki, la série Game of Thrones, etc…

Sur inscription par e-mail contact@comett.org ou au 05 53 41 65 19

Tarif 5€

Sainte-Livrade-sur-Lot Cinéma L’Utopie 17h30

CINÉ-GOÛTER (A partir de 3 ans) Une sélection de courts métrages accessibles à partir de 3 ans à découvrir en salle pour s’étonner, rire et rêver… en famille.

Tarif 4,5€. Goûter offert par BIOCOOP de Bias .

Cinéma L’Utopie Ste Livrade-sur-Lot 16 rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 65 19 contact@comett.org

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English : COMETT Film Festival

L’événement COMETT Film Festival Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée du Lot et Garonne