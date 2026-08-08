Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse
samedi 8 août 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Comice agricole cantonal
Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30.
Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30. .
Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
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English : Comice agricole cantonal
Blondes d?Aquitaine show and competition organized by local breeders. Open to all, from 9am to 1pm. Prize-giving ceremony around 11:30 am.
L’événement Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS
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