Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Comice agricole cantonal

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30.

Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30. .

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

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English : Comice agricole cantonal

Blondes d?Aquitaine show and competition organized by local breeders. Open to all, from 9am to 1pm. Prize-giving ceremony around 11:30 am.

L’événement Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS