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Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse

samedi 8 août 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parc des Arènes
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Comice agricole cantonal

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30.
Exposition et concours Blondes d’Aquitaine des éleveurs du canton. Ouvert à tous, dès 9h et ce jusqu’à 13h. Remise des prix aux alentours de 11h30.   .

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00 

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English : Comice agricole cantonal

Blondes d?Aquitaine show and competition organized by local breeders. Open to all, from 9am to 1pm. Prize-giving ceremony around 11:30 am.

L’événement Comice agricole cantonal Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS

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