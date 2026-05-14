Cancon

Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses

Place du Foirail Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

27ème foire aux vaches grasses qui rassemble les agriculteurs du canton et met en valeur le monde rural.

Rendez vous pour une ne journée riche en animations et en traditions.

Programme à venir.

27ème foire aux vaches grasses qui rassemble les agriculteurs du canton et met en valeur le monde rural.

Rendez vous pour une ne journée riche en animations et en traditions.

Programme à venir. .

Place du Foirail Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses

the 27th Foire aux Vaches Grasses (fat cow fair) brings together the canton’s farmers and showcases the rural world.

Come and join us for a day rich in entertainment and tradition.

Program to come.

L’événement Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses Cancon a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides