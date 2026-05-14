Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses Cancon
Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses Cancon lundi 27 juillet 2026.
Cancon
Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses
Place du Foirail Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27
27ème foire aux vaches grasses qui rassemble les agriculteurs du canton et met en valeur le monde rural.
Rendez vous pour une ne journée riche en animations et en traditions.
Programme à venir.
27ème foire aux vaches grasses qui rassemble les agriculteurs du canton et met en valeur le monde rural.
Rendez vous pour une ne journée riche en animations et en traditions.
Programme à venir. .
Place du Foirail Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses
the 27th Foire aux Vaches Grasses (fat cow fair) brings together the canton’s farmers and showcases the rural world.
Come and join us for a day rich in entertainment and tradition.
Program to come.
L’événement Comice Agricole de Cancon 27ème Foire aux Vaches Grasses Cancon a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)
- Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon 29 mai 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 2 juin 2026
- Vide Greniers au lac de Cancon Cancon 7 juin 2026
- Fête du Handball Club Canconnais Cancon 13 juin 2026
- Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon 14 juin 2026