Exposition Mme Collet D124 Cancon

Cancon

Exposition Mme Collet

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Madame Collet.

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres et créations de Madame Collet. .

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57

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English : Exposition Mme Collet

For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works and creations of Madame Collet.

L’événement Exposition Mme Collet Cancon a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides