Comice agricole de Palazinges Palazinges
samedi 8 août 2026 · Palazinges
Informations pratiques
Palazinges
Comice agricole de Palazinges
bourg Palazinges Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs. Exposition des animaux, démonstrations, exposition de matériel, vide-greniers et animations vous attendent tout au long de la journée
Un rendez-vous incontournable pour célébrer notre terroir, nos traditions et ceux qui les font vivre au quotidien. Nous vous attendons nombreux !
Restauration rapide et buvette sur place .
bourg Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44
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English : Comice agricole de Palazinges
L’événement Comice agricole de Palazinges Palazinges a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
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