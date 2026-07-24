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AGENDA · Palazinges

Comice agricole de Palazinges Palazinges

samedi 8 août 2026 · Palazinges

Comice agricole de Palazinges Palazinges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
bourg
Ville
19190 Palazinges
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Palazinges

Comice agricole de Palazinges

bourg Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs. Exposition des animaux, démonstrations, exposition de matériel, vide-greniers et animations vous attendent tout au long de la journée
Un rendez-vous incontournable pour célébrer notre terroir, nos traditions et ceux qui les font vivre au quotidien. Nous vous attendons nombreux !
Restauration rapide et buvette sur place   .

bourg Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44 

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English : Comice agricole de Palazinges

L’événement Comice agricole de Palazinges Palazinges a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme

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