Informations pratiques

Palazinges

Comice agricole de Palazinges

bourg Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs. Exposition des animaux, démonstrations, exposition de matériel, vide-greniers et animations vous attendent tout au long de la journée

Un rendez-vous incontournable pour célébrer notre terroir, nos traditions et ceux qui les font vivre au quotidien. Nous vous attendons nombreux !

Restauration rapide et buvette sur place .

bourg Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44

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English : Comice agricole de Palazinges

L’événement Comice agricole de Palazinges Palazinges a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme